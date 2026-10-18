Полісся отримає підвищені преміальні за перемогу над Динамо вдесятьох

Команда житомирського Полісся отримає підвищені преміальні за перемогу над Динамо у 9-му турі УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними медіа, президент "вовків" Геннадій Буткевич після гри заявив, що колектив буде нагороджено фінансовими бонусами, сума яких буде співрозмірна з сімома преміями за перемогу у матчі української першості.

Буткевич також підтвердив цю інформацію у коментарі журналісту Володимиру Звєрову.

Нагадаємо, що Полісся після вилучення воротаря команди Олега Кудрика на 5-й хвилині зуміло вдесятьох обіграти столичний колектив з рахунком 3:1. Хеттрик у цій зустрічі оформив Ігор Краснопір.

Згодом стало відомо, що керівництво Динамо вирішило звільнити свого головного тренера Ігоря Костюка.

Наставник житомирського колективу Руслан Ротань похвалив свою команду після поєдинку.