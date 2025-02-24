Президент Ла Ліги: Реал є клубом, який постійно плаче нібито через змову проти нього

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас критично висловився щодо постійних скарг Реала на суддівство в чемпіонаті Іспанії.

Слова 62-річного іспанця наводить AS.

У нещодавньому інтерв'ю Тебас атакував "вершкових" через їхню "війну" з суддями, яки, за думкою мадридського клубу, приймають сумнівні рішення не на користь команди Андрія Луніна.

"Останніми тижнями ми мали багато суперечок щодо суддівства. Клубний телеканал Реала використовує цю суперечку і дає неправдиву історію, ставлячи під сумнів увесь футбол. Це вербально агресивна і маніпульована історія. Я знаю багато мадридців, які не згодні з Реалом, який є клубом, що плаче – вони плачуть цілими днями. Вони плачуть на вихідних, вони плакатимуть на наступних вихідних, і це все через змову. Ми хочемо змінити систему суддівства. Якщо ви проведете опитування серед інших клубів, вони скажуть, що Реал і Барселона отримують найбільшу вигоду від суддів, але вони не мають свого телеканалу, щоб розповісти про це. RMTV (Real Madrid TV) – єдине ЗМІ, яке займається цією темою", – сказав Тебас.

Потім він розкритикував президента Реала Флорентіно Переса.

"Футбол Флорентіно обманює людей. Він представляє олігархічний футбол, він представляє лише футбол для багатих. Він хоче вирішувати все, гроші, які розподіляються. Мій мадридізм перебуває в сплячці, але час від часу я вибухаю. Частина мадридського Реала помиляється, коли шанує все, що робить Флорентіно, коли каже, що все добре. У Реала має бути незалежна думка. Я щасливий, коли Реал перемагає. Я був дуже щасливий, коли Мадрид виграв Лігу чемпіонів. Я мадридіст, а не флорентініст".

Нагадаємо, що кілька тижнів тому відбулося засідання, під час якого більшість клубів Ла Ліги висловила бажання покарати Реал за постійний тиск на суддів.

"Бланкос" у свою чергу пригрозили вийти зі складу Ла Ліги та приєднатися до одного з європейських чемпіонатів.