Війна з Тебасом: Реал погрожує залишити Ла Лігу та приєднатися до іншого чемпіонату

Реал Мадрид розглядає можливість знайти "притулок" в іноземному чемпіонаті та залишити іспанську Ла Лігу.

Про таким поворот подій повідомляє іспанське видання Sport.

Після того, як кілька років тому Мадрид заявив про потенційне приєднання до Англійської Прем'єр-ліги, цього разу столичний колектив готовий зосередитися на чемпіонатах Франції, Італії або Німеччині в якості можливого наступного пункту призначення.

Згідно з джерелом, такий настрій "бланкос" пов'язаний із протистоянням із суддями, президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом та іншими клубами чемпіонату.

Мадридський колектив неодноразово заявляв про несправедливе відношення до себе, яке проявляється у сумнівних суддівських рішеннях не на користь "вершкових".

Останнє таке відбулося в недавньому матчі чемпіонату Іспанії проти Осасуни (1:1), коли головний арбітр Хосе Луїс Мунуера Монтеро вилучив Джуда Беллінгема за те, що почув на свою адресу "f**k you". Проте англієць заявив, що суддя почув не те, бо він сказав "f**k off".

На думку Тебаса, Реал "з'їхав з глузду" через кампанію несправедливості, яку клуб розпочав, зокрема, опублікувавши критичну, різку офіційну заяву.

Нагадаємо, що через нічию із Осасуною Реал може втратити лідерство в чемпіонаті Іспанії. Це трапиться, якщо сьогодні Барселона обіграє Райо Вальєкано в заключному матчі 25 туру Ла Ліги.