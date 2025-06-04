Президент Кудрівки: Буде нагода зіграти в матчі УПЛ

41-річний граючий президент Кудрівки Роман Солодаренко заявив, що прагне дебютувати у матчі Української Прем'єр-ліги.

Цитує функціонера "Український футбол".

"Відсутність у матчі з Ворсклою? На те були свої об’єктивні причини. Думаю, що в матчах УПЛ у наступному сезоні в мене ще буде нагода зіграти за Кудрівку й нарешті дебютувати у професійному футболі", – розповів він.

Також Солодаренко відповів на запитання, чи прагне повторити рекорд експрезидента донецького Олімпіка Владислава Гельзіна, в активі якого гол в УПЛ.

"Нічиї подвиги і досягнення повторювати не хочу – Гельзіна чи ще когось там. Подивимось, які в мене будуть фізичні кондиції. Може, на рівні УПЛ зіграю 15-20 хвилин, а може й повний матч, – сказав Солодаренко.

Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату. Після цього віцепрезидент полтавців Олег Лисак не зміг дати чіткої відповіді, чи продовжить клуб взагалі своє існування.