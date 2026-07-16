УАФ створила новий елітний дивізіон чемпіонату України
Українська асоціація футболу створила новий турнір під назвою Прайм Ліга.
Про це повідомила пресслужба асоціації.
Це буде новий елітний дивізіон чемпіонату України серед жіночих клубів.
У дебютному сезоні Прайм Ліги виступатимуть вісім клубів, які успішно пройшли процедуру атестації та відповідають вимогам елітного дивізіону, а саме:
- Колос (Ковалівка);
- Кривбас (Кривий Ріг);
- Ладомир (Володимир);
- Металіст 1925 (Харків);
- Пантери (Умань);
- Полісся (Житомир);
- Сістерс (Одеса);
- Шахтар (Донецьк).
Чемпіонат проходитиме у чотири кола за системою "вдома — на виїзді". Кожен клуб проведе 28 матчів, а загалом у сезоні буде зіграно 112 поєдинків. Новий формат забезпечить зростання спортивного рівня змагань та більшу кількість конкурентних матчів протягом чемпіонату.
Базова дата стартового туру – 17 липня 2026 року. До завершення календарного року заплановано проведення 17 турів, останній із яких має відбутися 20 листопада. Навесні 2027 року чемпіонат відновиться з 18-го туру, а заключний, 28-й тур, заплановано наприкінці травня.
За підсумками сезону остання команда напряму понизиться у класі, а передостання гратиме перехідні матчі за право залишитись у Прайм Лізі.
Нагадаємо, 21 травня, харківський Металіст 1925 на виїзді розгромив Колос із рахунком 3:0 і став чемпіоном України сезону-2025/26.