Це особливий випадок: президент Бенфіки висловився про Судакова
Президент Бенфіки Руй Кошта оцінив оцінив адаптацію українського півзахисника Георгія Судакова у клубі, зазначивши, що він є приголомшливим гравцем.
Про це він сказав у коментарі CMTV.
"Бенфіка повністю підтримує його та готова допомогти у всьому. Незважаючи на вік, він є дуже зрілою людиною. Все, що відбувається в його країні, ймовірно, зробило його ще більш зрілим.
Ми були дуже уважні до потреб гравця, намагаючись допомогти йому чим можемо. І мені здається, що він відреагував дуже добре. Він – приголомшливий гравець. Це особливий випадок", – сказав Кошта.
Напередодні Судаков став одним з найкращих гравців матчу Шавіш – Бенфіка в Кубку Португалії.
Нагадаємо, українець став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.
Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця два голи та 2 асисти за 8 матчів у португальському колективі.