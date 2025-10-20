Це особливий випадок: президент Бенфіки висловився про Судакова

Президент Бенфіки Руй Кошта оцінив оцінив адаптацію українського півзахисника Георгія Судакова у клубі, зазначивши, що він є приголомшливим гравцем.

Про це він сказав у коментарі CMTV.

"Бенфіка повністю підтримує його та готова допомогти у всьому. Незважаючи на вік, він є дуже зрілою людиною. Все, що відбувається в його країні, ймовірно, зробило його ще більш зрілим.

Ми були дуже уважні до потреб гравця, намагаючись допомогти йому чим можемо. І мені здається, що він відреагував дуже добре. Він – приголомшливий гравець. Це особливий випадок", – сказав Кошта.