Судаков став одним з найкращих гравців матчу Шавіш – Бенфіка в Кубку Португалії

У суботу, 17 жовтня, відбувся матч Кубку Португалії, в якому Бенфіка на виїзді обіграла Шавіш з рахунком 2:0. Визначилася оцінка українського півзахисника Георгія Судакова за матч.

Про це повідомляє портал SofaScore.

Судаков провів на полі 90 хвилин та отримав оцінку 7,5 бала. Це одна з найкращих оцінок серед усіх гравців лісабонського клубу. За час на полі українець віддав асист. Загалом у нього 49 точних передач з 55 (89%), зокрема, 3 ключові паси.

Нагадаємо, українець став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця два голи та 2 асисти за 8 матчів у португальському колективі.