У Барселоні відреагували на перехід Мбаппе в Реала

Президент Барселони Жуан Лапорта відреагував на перехід французького нападника Кіліана Мбаппе в мадридський реал.

Цитує функціонера Marca.

"Мені, як фану Барселони, не дуже приємно бачити, що Мбаппе перейшов у Реал. Але, чесно кажучи, мені більше подобається наш шлях розвитку команди.

Ми робимо ставку на вихованців клубу, на гравців нашої Ла Масії. Я поважаю нашого суперника, але у нас свій шлях", — сказав Лапорта.