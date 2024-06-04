У Барселоні відреагували на перехід Мбаппе в Реала
Президент Барселони Жуан Лапорта відреагував на перехід французького нападника Кіліана Мбаппе в мадридський реал.
Цитує функціонера Marca.
"Мені, як фану Барселони, не дуже приємно бачити, що Мбаппе перейшов у Реал. Але, чесно кажучи, мені більше подобається наш шлях розвитку команди.
Ми робимо ставку на вихованців клубу, на гравців нашої Ла Масії. Я поважаю нашого суперника, але у нас свій шлях", — сказав Лапорта.
Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.
За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.