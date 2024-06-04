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У Барселоні відреагували на перехід Мбаппе в Реала

Олександр Булава — 4 червня, 22:14
У Барселоні відреагували на перехід Мбаппе в Реала

Президент Барселони Жуан Лапорта відреагував на перехід французького нападника Кіліана Мбаппе в мадридський реал.

Цитує функціонера Marca.

"Мені, як фану Барселони, не дуже приємно бачити, що Мбаппе перейшов у Реал. Але, чесно кажучи, мені більше подобається наш шлях розвитку команди.

Ми робимо ставку на вихованців клубу, на гравців нашої Ла Масії. Я поважаю нашого суперника, але у нас свій шлях", — сказав Лапорта.

Нагадаємо, напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.

Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

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