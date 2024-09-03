Лапорта — про Фліка: Ми вимагаємо від нього професіоналізму, щоб він був тренером, який пропонує футбол

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився думкою про тренера Ханса-Дітера Фліка та пояснив, що він вимагає від його роботи.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Ми вимагаємо від Фліка професіоналізму, щоб він був тренером, який пропонує футбол, який нам подобається. Ми про все домовляємось, і він закладає основу для досягнення цілей. Це людина, яка не шукає виправдань та обходиться тим, що має. Ми не говорили нічого конкретного про титули. Флік хоче того самого, що й ми. Працюватимемо над цим", — сказав Лапорта.

У сезоні-2024/25 після чотирьох турів у підопічних Фліка 12 набраних очок, вони розташовувалися на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище клубу.