Реал Сосьєдад у меншості обіграв Ельче, Сельта врятувалася від поразки Хетафе у 4-му турі Ла Ліги

У понеділок, 7 вересня, відбулися заключні матчі 4-го тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Хетафе зіграв унічию з Сельтою. Господарі поля відкрили рахунок у середині 1-го тайму зусиллями Сатріано.

У другій 45-хвилинці гості відновили паритет після голу Старфельта. Після цього Хетафе залишився у меншості після другої жовтої картки для Ромеро, однак навіть у меншості зміг втримати нічийний результат.

У заключному матчі туру Ельче вдома програв Реалу Сосьєдад. Гості, які грали у меншості з 64-ї хвилини, змогли вирвати перемогу на останній хвилині основного часу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

4-й тур, 7 вересня

Хетафе – Сельта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Сатріано, 1:1 – 57 Старфельт

Вилучення: 67 – Ромеро (Хетафе)

Ельче – Реал Сосьєдад 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Очієнг, 0:2 – 31 Еррера, 1:2 – 67 Лемар, 2:2 – 74 Ніньйо, 2:3 – 90 Сучич

Турнірна таблиця Ла Ліги Standings provided by Sofascore

Вилучення: 64 – Мартін (Реал Сосьєдад)

Напередодні Барселона розгромила Валенсію, а хеттрик Боє допоміг Алавесу перемоги Осасуну у 4-му турі Ла Ліги.