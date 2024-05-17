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Хаві: У Барселони ненайкраща економічна ситуація

Микола Дендак — 17 травня, 07:36
Хаві: У Барселони ненайкраща економічна ситуація

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що наразі в Барселони ненайкраща економічна ситуація.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я просто кажу, що економічна ситуація в Барселоні ненайкраща. Ми намагаємося працювати разом з клубом, щоб зробити її найкращою та зміцнитися. Тому ми зустрінемо майбутній сезон з ентузіазмом, щоб отримати титули", — сказав наставник.

Нагадаємо, у поточному сезоні каталонський клуб залишиться без титулів. Підопічні Хаві вилетіли з чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромно поступившись ПСЖ у домашньому поєдинку.

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Також поразка Барселони у матчі 34 туру Ла Ліги проти Жирони зробила чемпіоном ліги мадридський Реал, а Кубок Іспанії вперше за 40 років виграв Атлетик з Більбао. Саме він вибив каталонців у чвертьфіналі.

За два тури до кінця Барселона посідає 2 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Жирону на 4 бали.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хаві Ернандес

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