Хаві: У Барселони ненайкраща економічна ситуація

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що наразі в Барселони ненайкраща економічна ситуація.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я просто кажу, що економічна ситуація в Барселоні ненайкраща. Ми намагаємося працювати разом з клубом, щоб зробити її найкращою та зміцнитися. Тому ми зустрінемо майбутній сезон з ентузіазмом, щоб отримати титули", — сказав наставник.

🔵🔴 Xavi: “I just said that economic situation at Barça is not the best. We are trying to work together with the club to get the best situation and strengthen ourselves”.



“From here we will face the coming season with enthusiasm to get titles”. pic.twitter.com/VF0VVMrgwE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Нагадаємо, у поточному сезоні каталонський клуб залишиться без титулів. Підопічні Хаві вилетіли з чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромно поступившись ПСЖ у домашньому поєдинку.

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Також поразка Барселони у матчі 34 туру Ла Ліги проти Жирони зробила чемпіоном ліги мадридський Реал, а Кубок Іспанії вперше за 40 років виграв Атлетик з Більбао. Саме він вибив каталонців у чвертьфіналі.

За два тури до кінця Барселона посідає 2 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Жирону на 4 бали.