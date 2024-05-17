Хаві: У Барселони ненайкраща економічна ситуація
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що наразі в Барселони ненайкраща економічна ситуація.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Я просто кажу, що економічна ситуація в Барселоні ненайкраща. Ми намагаємося працювати разом з клубом, щоб зробити її найкращою та зміцнитися. Тому ми зустрінемо майбутній сезон з ентузіазмом, щоб отримати титули", — сказав наставник.
Нагадаємо, у поточному сезоні каталонський клуб залишиться без титулів. Підопічні Хаві вилетіли з чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромно поступившись ПСЖ у домашньому поєдинку.
Також поразка Барселони у матчі 34 туру Ла Ліги проти Жирони зробила чемпіоном ліги мадридський Реал, а Кубок Іспанії вперше за 40 років виграв Атлетик з Більбао. Саме він вибив каталонців у чвертьфіналі.
За два тури до кінця Барселона посідає 2 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Жирону на 4 бали.