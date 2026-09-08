Іспанський воротар встановив історичний рекорд Ла Ліги, який тримався понад 30 років

Голкіпер Хетафе Давід Сорія переписав історію Ла Ліги, встановивши абсолютний рекорд за кількістю матчів поспіль у стартовому складі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Поєдинок четвертого туру чемпіонату Іспанії проти Сельти (1:1) продовжив серію воротаря "темно-синіх" до 193 ігор. Він перевершив досягнення колишнього півзахисника Реал Сосьєдад Хуана Антоніо Ларраньяги (192), який тримався з 1992 року.

HISTÓRICO. 💙



🔝 @DavidSoria18 se convirtió en el jugador con más partidos consecutivos como titular (193) en la historia de LALIGA.#LALIGAEASPORTS | @GetafeCF pic.twitter.com/IzH3BNZXGU — LALIGA (@LaLiga) September 7, 2026

Зазначимо, що Сорія виступає за Хетафе із 2018 року. За цей період він провів у складі "містян" 304 матчі, у яких пропустив 329 голів і 100 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступну гру команда 33-річного іспанського голкіпера проведе проти Депортиво. Вона відбудеться 13 вересня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.