Іспанський воротар встановив історичний рекорд Ла Ліги, який тримався понад 30 років
Давід Сорія
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Голкіпер Хетафе Давід Сорія переписав історію Ла Ліги, встановивши абсолютний рекорд за кількістю матчів поспіль у стартовому складі.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Поєдинок четвертого туру чемпіонату Іспанії проти Сельти (1:1) продовжив серію воротаря "темно-синіх" до 193 ігор. Він перевершив досягнення колишнього півзахисника Реал Сосьєдад Хуана Антоніо Ларраньяги (192), який тримався з 1992 року.
Зазначимо, що Сорія виступає за Хетафе із 2018 року. За цей період він провів у складі "містян" 304 матчі, у яких пропустив 329 голів і 100 разів залишав свої ворота "сухими".
Наступну гру команда 33-річного іспанського голкіпера проведе проти Депортиво. Вона відбудеться 13 вересня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.