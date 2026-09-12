Расінг завдяки дублю Забірі переграв Алавес у 5-му турі Ла Ліги

У суботу, 12 вересня, низкою матчів продовжилася програма 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Алавес на старті ігрового дня поступився сантандерському Расінгу. Хоч саме і нападник "біло-блакитних" Коскі відкрив рахунок, але у подальшому перебігу поєдинку справи для команди Кіке Флореса ставали дедалі гіршими.

Вже на 38-й хвилині Забірі відновив паритет, а на початку другого тайму оформив дубль. Цікаво, що на рахунку новачка Расінга вже 5 голів у поточному сезоні. Раніше він відзначився хеттриком у ворота Ельче (3:2) в 3-му турі іспанської першості.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

5-й тур, 12 вересня

Расінг С. – Алавес 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Коскі, 1:1 – 38 Забірі, 2:1 – 53 Забірі.

Вилучення: Алмейда 89 (Расінг)

Також о 17:15 за київським часом розпочнеться поєдинок Осасуна – Еспаньйол. Пізніше відбудуться зустрічі Атлетік – Ельче (о 19:30) та Реал Мадрид – Райо Вальєкано (о 22:00).

Нагадаємо, що 5-й тур стартував з мінімальної перемоги Севільї над Валенсією.