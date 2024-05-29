Флік став головним тренером Барселони

Німецький спеціаліст Ганс-Дітер Флік став головним тренером каталонської Барселони до 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Це наш момент. Флік тут", — йдеться у пості.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Напередодні Барселона оголосила про звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.