Флік став головним тренером Барселони
Німецький спеціаліст Ганс-Дітер Флік став головним тренером каталонської Барселони до 30 червня 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Це наш момент. Флік тут", — йдеться у пості.
Напередодні Барселона оголосила про звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.
Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.