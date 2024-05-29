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Флік став головним тренером Барселони

Микола Дендак — 29 травня, 14:49
Флік став головним тренером Барселони

Німецький спеціаліст Ганс-Дітер Флік став головним тренером каталонської Барселони до 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Це наш момент. Флік тут", — йдеться у пості.

Напередодні Барселона оголосила про звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.

Барселона Флік Хаві Ернандес

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