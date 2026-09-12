Гол Іглесіаса приніс Севільї перемогу над Валенсією у 5-му турі Ла Ліги
У п'ятницю, 11 вересня, Севілья мінімально переграла Валенсію у стартовому матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги.
Зустріч завершилася із рахунком 1:0.
Команди довго не могли порадувати вболівальників забитими м'ячами. Змінити цю ситуацію вдалося Іглесіасу на 81-й хвилині. Він відзначився своїм дебютним голом у складі "нервіонців".
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
5-й тур, 11 вересня
Севілья – Валенсія 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 81 Іглесіас.
Нагадаємо, що в заключних матчах четвертого туру Реал Сосьєдад у меншості обіграв Ельче, Сельта врятувалася від поразки Хетафе.