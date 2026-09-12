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Гол Іглесіаса приніс Севільї перемогу над Валенсією у 5-му турі Ла Ліги

Микола Літвінов — 12 вересня 2026, 00:04
Гол Іглесіаса приніс Севільї перемогу над Валенсією у 5-му турі Ла Ліги

У п'ятницю, 11 вересня, Севілья мінімально переграла Валенсію у стартовому матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Команди довго не могли порадувати вболівальників забитими м'ячами. Змінити цю ситуацію вдалося Іглесіасу на 81-й хвилині. Він відзначився своїм дебютним голом у складі "нервіонців".

Чемпіонат Іспанії Ла Ліга
5-й тур, 11 вересня

Севілья – Валенсія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 81 Іглесіас.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в заключних матчах четвертого туру Реал Сосьєдад у меншості обіграв Ельче, Сельта врятувалася від поразки Хетафе. 

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