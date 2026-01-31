Прем'єр Британії Стармер відвідав у Китаї захід, присвячений снукеру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав захід "House of UK" у Шанхаї в свій останній день трьохденного візиту до Китаю. Там він провів зустріч, яка була присвячена зростанню популярності снукеру в Піднебесній.

Голова Всесвітньої професійної асоціації більярду та снукеру (WPBSA) Джейсон Фергюсон розповів прем'єр-міністру про зростання снукеру як міжнародного виду спорту та його значення на китайському ринку.

Фергюсон був частиною делегації, з якою відбулися ключові дипломатичні зустрічі в Пекіні та Шанхаї, за участю майже 60 представників британського бізнесу, спорту та культури, які приєдналися до прем'єр-міністра.

Було проведено низку заходів, які продемонстрували глобальну інклюзивність цього виду спорту. Серед присутніх були чинна чемпіонка світу зі снукеру серед жінок Бай Юлу, а також директор Всесвітньої асоціації більярду та снукеру для людей з інвалідністю Да Чен.

Чемпіонка світу Бай також продемонструвала свій талант, виконавши серію виставкових ударів.

Фергюсон провів плідні розмови з прем'єр-міністром, обговорюючи масштаби цього виду спорту в Китаї та в усьому світі.

"Це був надзвичайно важливий тиждень для нашого виду спорту, який для мене було великою честю представляти в рамках цього візиту. Як представник виду спорту, що базується у Великій Британії, я був радий звернути увагу прем'єр-міністра Великої Британії, який був глибоко зацікавлений історією снукеру, його міжнародної експансії, його зростання тут, у Китаї", – заявив Фергюсон.

Була інформація, що Стармер під час візиту до Пекіна заявив, що хоче "більш витончених" відносин з Китаєм, який є "життєво важливим" партнером для Лондона.