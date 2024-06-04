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Стали відомі найкращі гравець та тренер УПЛ у травні: обидві нагороди забрало Полісся

Микола Дендак — 4 червня, 09:55
Стали відомі найкращі гравець та тренер УПЛ у травні: обидві нагороди забрало Полісся

Найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги у травні став нападник Полісся Луїфер Ернандес, а найкращим тренером наставник житомирців Сергій Шищенко.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Зазначається, що за форварда проголосували 34,4%, він випередив Миколу Михайленка, Артура Ременяка та Георгія Судакова.

Своєю чергою Шищенко набрав 38%, обігнавши другого Олександра Шовковського на 0,6%. Також в топ-4 потрапили Маріно Пушич та Руслан Ротань.

Нагадаємо, в останньому турі УПЛ Полісся сенсаційно перемогло Шахтар та вийшло в 2 кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

Чемпіонат України, УПЛ

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