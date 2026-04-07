ФІФА відкрила справу проти Іспанської федерації футболу стосовно ісламофобії фанатів

ФІФА розпочала дисциплінарне провадження проти Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) через ксенофобські вигуки вболівальників під час товариської гри національної збірної проти Єгипту.

Про це повідомляє Marca.

Організація вже повідомила іспанську сторону про початок розслідування інцидентів на стадіоні.

Нагадаємо, що під час товариського матчу між збірними Іспанії та Єгипту (0:0), вболівальники скандували ксенофобські та ісламофобські висловлювання, зокрема: "хто не скаче – той мусульманин".

Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос засудив дії фанатів, звинувативши ультраправих у поширенні ненависті, а головний тренер іспанської команди Луїс де ла Фуенте закликав ізолювати таких людей від суспільства.

Іспанська та єгипетська футбольні федерації також випустили заяви із засудженням інциденту. Регіональна поліція Каталонії підтвердила відкриття справи, проте поки деталей розслідування не надала.

А напередодні колишній півзахисник Ліверпуля та збірної Малі Мохамед Сіссоко заявив, що можливо Ламіну Ямалу варто покинути збірну Іспанії, враховуючи ісламофобські настрої вболівальників, оскільки сам 19-річний гравець є мусульманином.