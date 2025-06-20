Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Ветеран Реала може перейти у Фенербахче

Олег Дідух — 20 червня 2025, 15:15
Ветеран Реала може перейти у Фенербахче
Лукас Васкес
Getty Images

Правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес став трансферною метою Фенербахче.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, турецький клуб уже розпочав переговори із Васкесом. 33-річний іспанець може перейти у Фенербахче на правах вільного агента. Його контракт із Реалом діє до кінця червня та продовжений не буде.

Лукас Васкес є вихованцем академії Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес Фенербахче до Неймара.

Реал Мадрид Фенербахче Лукас Васкес

Лукас Васкес

Вихованець Реала покине команду після 10 років у клубі
Реал підтвердив травми, які Вінісіус і Васкес отримали в Ель Класіко з Барселоною
Реал підпише короткострокові контракти з двома ветеранами клубу
Лідери Реала отримають дискваліфікації за підсумками матчу з Барселоною
Захисник Реала отримав пропозицію з Саудівської Аравії

Останні новини