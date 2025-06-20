Ветеран Реала може перейти у Фенербахче

Правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес став трансферною метою Фенербахче.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, турецький клуб уже розпочав переговори із Васкесом. 33-річний іспанець може перейти у Фенербахче на правах вільного агента. Його контракт із Реалом діє до кінця червня та продовжений не буде.

Лукас Васкес є вихованцем академії Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес Фенербахче до Неймара.