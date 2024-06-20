Поворознюк — про Кобіна: У нього є азарт, харизма

Президент Інгульця Олександр Поворознюк пояснив чому призначив Василя Кобіна головним тренером клубу.

Зробив він це в ефірі свого ютуб-каналу.

"Чого Кобін? Було дуже багато претендентів. Чим мене взяв Василь Васильович Кобін? Я побачив в ньому огоньок, який продовжить оцю всю історію Лупашка. У нього є азарт, харизма, він хоче щось довести, молодий", — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, Кобін розпочав тренерську кар'єру в закарпатському Минаї у 2019 році, коли вивів його в Українську Прем'єр-лігу. Напередодні він покинув посаду спортивного директора Металіста.

Нещодавно, колишній тренер Інгульця Владислав Лупашко залишив клуб. За інформацією KDK, Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той захотів перейти у Карпати.