Поворознюк визначив долю Кобіна на посаді головного тренера Інгульця

Наставника Інгульця Василя Кобіна наразі не збираються звільняти з займаної посади.

Про це в ефірі власного Ютуб-каналу повідомив президент команди Олександр Поворознюк.

"Тренером Інгульця поки що залишається Василь Кобін, і поки що у планах немає його змінювати", – заявив він.

У сезоні-2025/26 Інгулець фінішував на п'ятій позиції у турнірній таблиці Першої ліги, набравши 46 очок.

Напередодні стало відомо, що лівий захисник Інгульця Віталій Катрич з нового сезону стане гравцем Колоса.