Поворознюк визначив долю Кобіна на посаді головного тренера Інгульця
Василь Кобін
ФК Карпати
Наставника Інгульця Василя Кобіна наразі не збираються звільняти з займаної посади.
Про це в ефірі власного Ютуб-каналу повідомив президент команди Олександр Поворознюк.
"Тренером Інгульця поки що залишається Василь Кобін, і поки що у планах немає його змінювати", – заявив він.
У сезоні-2025/26 Інгулець фінішував на п'ятій позиції у турнірній таблиці Першої ліги, набравши 46 очок.
Напередодні стало відомо, що лівий захисник Інгульця Віталій Катрич з нового сезону стане гравцем Колоса.