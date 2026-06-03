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Поворознюк визначив долю Кобіна на посаді головного тренера Інгульця

Олексій Мурзак — 3 червня 2026, 19:52
Поворознюк визначив долю Кобіна на посаді головного тренера Інгульця
Василь Кобін
ФК Карпати

Наставника Інгульця Василя Кобіна наразі не збираються звільняти з займаної посади.

Про це в ефірі власного Ютуб-каналу повідомив президент команди Олександр Поворознюк.

"Тренером Інгульця поки що залишається Василь Кобін, і поки що у планах немає його змінювати", – заявив він.

У сезоні-2025/26 Інгулець фінішував на п'ятій позиції у турнірній таблиці Першої ліги, набравши 46 очок.

Напередодні стало відомо, що лівий захисник Інгульця Віталій Катрич з нового сезону стане гравцем Колоса.

Інгулець Василь Кобін

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