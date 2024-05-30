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Металіст оголосив про відхід Кобіна

Олександр Булава — 30 травня, 20:16
Металіст оголосив про відхід Кобіна

Спортивний директор харківського Металіста Василь Кобін покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт функціонера завершився наприкінці сезону-2023/24. Сторони вирішили не продовжувати угоду

"Дякуємо Василю Васильовичу за плідну співпрацю та щиро бажаємо великих досягнень у майбутньому!", — йдеться в повідомленні.

Кобін був призначений спортивним директором Металіста у липні 2022 року. Сезон-2023/24 команда завершила на четвертому місці групи "Вибування" Першої ліги.

Металіст Чемпіонат України, Перша ліга Василь Кобін

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