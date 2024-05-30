Металіст оголосив про відхід Кобіна

Спортивний директор харківського Металіста Василь Кобін покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт функціонера завершився наприкінці сезону-2023/24. Сторони вирішили не продовжувати угоду

"Дякуємо Василю Васильовичу за плідну співпрацю та щиро бажаємо великих досягнень у майбутньому!", — йдеться в повідомленні.

Кобін був призначений спортивним директором Металіста у липні 2022 року. Сезон-2023/24 команда завершила на четвертому місці групи "Вибування" Першої ліги.