Цікавий футболіст: Лемпард відреагував на можливу оренду Мудрика до Ковентрі

Новачок АПЛ Ковентрі наразі є головним фаворитом у боротьбі за підписання українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

За інформацією Football.london, йдеться про оренду, адже лондонці зацікавлені в тому, щоб 25-річний футболіст отримав регулярну ігрову практику та поступово набрав оптимальну форму після тривалої відсутності, пов'язаної з дискваліфікацією.

Водночас головний тренер Ковентрі Френк Лемпард прокоментував можливий трансфер, назвавши українця цікавим футболістом.

"Його швидкість та дриблінг, звичайно, головні якості. Мудрик добре завершує атаки. Він може обігнати будь-якого гравця в АПЛ, але йому ще треба над працювати над багатьма аспектами. Цікавий футболіст", – сказав Лемпард.

Нагадаємо, після відбуття дискваліфікації Михайло встиг взяти участь вже у трьох контрольних матчах Челсі, виходячи на заміну – проти Ювентуса, Мілана та проти малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.