Легенда Челсі може стати наступним тренером Крістал Пелес

Олександр Булава — 20 січня 2026, 19:01
Френк Лемпард
Getty Images

Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард може очолити Крістал Пелес.

Про це повідомляє talkSPORT.

Власник лондонського колективу Стів Періш був великим шанувальником Лемпарда ще до того, як той очолив Ковентрі і вивів команду на перше місце в таблиці Чемпіоншипу.

Очікується, що екстренер Челсі буде одним з головних кандидатів на заміну Оліверу Гласнеру, який покине команду наприкінці сезону.

Також Пелес цікавиться Пепе Бордаласом (Хетафе) та Іньїго Пересом (Райо Вальєкано).

Раніше повідомлялося, що Ковентрі з легендарним Френком Лемпардом повторив рекорд Чемпіоншипу з набраних очок в середині кампанії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелес Френк Лемпард Ковентрі

Чемпіонат Англії, АПЛ

Останні новини

