Легенда Челсі може стати наступним тренером Крістал Пелес

Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард може очолити Крістал Пелес.

Про це повідомляє talkSPORT.

Власник лондонського колективу Стів Періш був великим шанувальником Лемпарда ще до того, як той очолив Ковентрі і вивів команду на перше місце в таблиці Чемпіоншипу.

Очікується, що екстренер Челсі буде одним з головних кандидатів на заміну Оліверу Гласнеру, який покине команду наприкінці сезону.

Також Пелес цікавиться Пепе Бордаласом (Хетафе) та Іньїго Пересом (Райо Вальєкано).

Раніше повідомлялося, що Ковентрі з легендарним Френком Лемпардом повторив рекорд Чемпіоншипу з набраних очок в середині кампанії.