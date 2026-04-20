Лемпард визнаний найкращим тренером сезону у Чемпіоншип

Англійська футбольна ліга (EFL) визнала наставника Ковентрі Френка Лемпарда найкращим тренером Чемпіоншипа у сезоні-2025/26.

Лемпард у своєму першому повноцінному сезоні на посаді тренера команди повернув клуб до Прем'єр-ліги. Востаннє Ковентрі виступав у вищому дивізіоні чемпіонату Англії у сезоні-2000/2001, після чого покинув еліту. До цього вильоту клуб грав у найвищому дивізіоні 34 роки поспіль.

У 43 матчах Чемпіоншипу здобув 25 перемог, 11 нічиїх та зазнав 7 поразок. Наразі команда очолює турнірну таблицю ліги за три тури до завершення чемпіонату.

Також EFL назвала найкращого гравця сезону та найкращого молодого гравця.

Хайден Хакні з Мідлсбро був визнаний гравцем сезону в Чемпіоншипі. Він забив 5 голів і віддав 7 результативних передач.

Джордан Джеймс з Лестер Сіті отримав нагороду "найкращий молодий гравець сезону чемпіонату". В активі 21-річного футболіста 10 голів та 4 результативні передачі.