Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лемпард продовжив контракт із новачком АПЛ

Олег Дідух — 1 липня 2026, 18:07
Лемпард продовжив контракт із новачком АПЛ
Френк Лемпард
ФК Ковентрі

Новачок АПЛ Ковентрі продовжив контракт із головним тренером команди, легендарним Френком Лемпардом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 48-річним фахівцем розрахована на три роки – до літа 2029 року. Лемпард очолює Ковентрі з листопада 2024 року. Під його керівництвом команда провела 82 матчі в усіх турнірах, здобувши 45 перемог при 17 нічиїх і 20 поразках.

За підсумками сезону-2025/26 Ковентрі завоював золото у Чемпіоншипі та повернувся в АПЛ після 25-річної перерви. Лемпарда було визнано найкращим тренером сезону в Чемпіоншипі.

До Ковентрі Лемпард працював із Дербі Каунті, Челсі та Евертоном. Свою кар'єру гравця легендарний півзахисник завершив у 2016 році.

Френк Лемпард Ковентрі

Ковентрі

Лемпард визнаний найкращим тренером сезону у Чемпіоншип
Місто під бомбами Гітлера і клуб із першим українцем в АПЛ: що потрібно знати про Ковентрі
Ковентрі під керівництвом Лемпарда достроково здобув путівку в АПЛ: клуб не грав там 25 років
Легенда Челсі може стати наступним тренером Крістал Пелес
Легенда Челсі на чолі Ковентрі повторив рекорд Чемпіоншипу

Останні новини