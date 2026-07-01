Лемпард продовжив контракт із новачком АПЛ

Новачок АПЛ Ковентрі продовжив контракт із головним тренером команди, легендарним Френком Лемпардом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 48-річним фахівцем розрахована на три роки – до літа 2029 року. Лемпард очолює Ковентрі з листопада 2024 року. Під його керівництвом команда провела 82 матчі в усіх турнірах, здобувши 45 перемог при 17 нічиїх і 20 поразках.

За підсумками сезону-2025/26 Ковентрі завоював золото у Чемпіоншипі та повернувся в АПЛ після 25-річної перерви. Лемпарда було визнано найкращим тренером сезону в Чемпіоншипі.

До Ковентрі Лемпард працював із Дербі Каунті, Челсі та Евертоном. Свою кар'єру гравця легендарний півзахисник завершив у 2016 році.