Рома відмовилась від кандидатури легенди Челсі на посаду головного тренера
Френк Лемпард
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Колишній головний тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард не стане новим головним тренером італійської Роми.
Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Римляни розглядали кандидатуру 46-річного англійського фахівця, проте наразі таке призначення неможливе.
Одним із претендентів є Роберто Манчіні, який був готовий очолити клуб, якщо йому надійде конкретна пропозиція. Також "вовки" розглядають й інші кандидатури.
Напередодні Рома оголосила про звільнення Івана Юрича. В останньому поєдинку під керівництвом хорватського фахівця "вовки" зазнали поразки від Болоньї з рахунком 3:2.
За своє коротке перебування на чолі римлян Юрич став найгіршим тренером Роми за останні 20 років. У нього лише чотири перемоги у 12 матчах.