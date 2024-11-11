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Рома відмовилась від кандидатури легенди Челсі на посаду головного тренера

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 20:50
Рома відмовилась від кандидатури легенди Челсі на посаду головного тренера
Френк Лемпард
Getty Images

Колишній головний тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард не стане новим головним тренером італійської Роми.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Римляни розглядали кандидатуру 46-річного англійського фахівця, проте наразі таке призначення неможливе.

Одним із претендентів є Роберто Манчіні, який був готовий очолити клуб, якщо йому надійде конкретна пропозиція. Також "вовки" розглядають й інші кандидатури.

Напередодні Рома оголосила про звільнення Івана Юрича. В останньому поєдинку під керівництвом хорватського фахівця "вовки" зазнали поразки від Болоньї з рахунком 3:2.

За своє коротке перебування на чолі римлян Юрич став найгіршим тренером Роми за останні 20 років. У нього лише чотири перемоги у 12 матчах.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Френк Лемпард

Френк Лемпард

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