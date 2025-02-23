Припиніть істерію, – Постекоглу прокоментував невдалий сезон Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу оцінив перемогу над Іпсвічем в матчі 26 туру АПЛ на тлі розмов про можливий виліт команди до Чемпіоншипу.

Слова наставника цитує ESPN.

"Розмови, що ми не залишимо АПЛ демонструють, наскільки ця думка взагалі була безглуздою. Люди кажуть, що ми у безпеці, коли до завершення чемпіонату залишилось 12 матчів. Просто припиніть істерію.

Це все орієнтовано на те, щоб створювати тиск на мене та клуб. Я розумію, в якому становищі зараз команда, тому приймаю це.

Зрозуміло, що ми зараз не можемо досягти наших цілей, але це не провина футболістів. Моя головна турбота – їхній захист.

Як я вже казав, ми не задоволені нашим становищем у чемпіонаті, але команда все ще має час, щоб все виправити", – розповів Постекоглу.