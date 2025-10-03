Українська правда
Зінченко невдовзі може залишитися без головного тренера

Олексій Мурзак — 3 жовтня 2025, 20:55
Анге Постекоглу
Getty Images

Наставник Ноттінгем Форест Анге Постекоглу, який тільки на початку вересня очолив команду, невдовзі може бути звільнений з посади.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, тиск на Постекоглу зростає, оскільки команда не змогла здобути жодної перемоги у шести останніх матчах у всіх турнірах.

Тепер, якщо Ноттінгем Форест програє Ньюкаслу цими вихідними, це може стати останньою краплею для керівництва клубу.

Нагадаємо, у четвер, 2-го жовтня, стартував 2-й тур основного етапу Ліги Європи сезону-2025/26, у якому Ноттінгем програв Мідтьюлланду.

Як відомо, за англійський клуб на правах оренди виступає український універсал Олександр Зінченко.

