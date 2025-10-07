Ноттінгем Форест хоче запросити тренера Фулгема

Головний тренер Фулгема Марку Сілва може наступного року очолити клуб Олександра Зінченка, Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво Ноттінгем Форест незадоволене роботою головного тренера команди Ангелоса Постекоглу та може звільнити його вже під час жовтневої паузи на матчі національних збірних.

Проте запросити Сілву зараз "Лісникам" буде складно через його контракт із Фулгемом до літа 2026 року, у якому прописана доволі висока сума відступних за дострокове розірвання угоди. 48-річний португальський фахівець – це радше довгостроковий план Ноттінгем Форест на наступний сезон.

Наразі "Лісники" посідають 17 місце в турнірній таблиці АПЛ з 5 очками в активі. Постекоглу очолив команду лише на початку вересня, замінивши Нуну Ешпіріту Санту.