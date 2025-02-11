Тоттенгем визначився з пріоритетним кандидатом на заміну Постекоглу

Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.

Про це повідомляє InterLive.

Після поразки від Астон Вілли (1:2) у Кубку Англії президент "шпор" Даніель Леві вивчає кандидатів, які б змогли замінити австралійця.

Серед потенційних претендентів – наставник Борнмута Андоні Іраола та Марку Сілва з Фулгема. Проте зовнішній консультант Тоттенгема Фабіо Паратічі схиляє клуб зосередитись на Сімоне Індзагі з Інтера.

Зазначається, що міланський клуб хоче підписати новий контракт з Індзагі. Попри це, пропозиція англійців може змінити всі плани.

Після 24 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок.