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Тоттенгем визначився з пріоритетним кандидатом на заміну Постекоглу

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 23:21
Тоттенгем визначився з пріоритетним кандидатом на заміну Постекоглу
Сімоне Індзагі
Getty Images

Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.

Про це повідомляє InterLive.

Після поразки від Астон Вілли (1:2) у Кубку Англії президент "шпор" Даніель Леві вивчає кандидатів, які б змогли замінити австралійця.

Серед потенційних претендентів – наставник Борнмута Андоні Іраола та Марку Сілва з Фулгема. Проте зовнішній консультант Тоттенгема Фабіо Паратічі схиляє клуб зосередитись на Сімоне Індзагі з Інтера.

Зазначається, що міланський клуб хоче підписати новий контракт з Індзагі. Попри це, пропозиція англійців може змінити всі плани.

Після 24 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок.

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