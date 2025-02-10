Потекоглу прокоментував поразку від Астон Вілли в Кубку Англії

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку від Астон Вілли в матчі 1/16 фіналу Кубку Англії.

Слова фахівця цитує BBC.

"Звичайно, ми розчаровані вильотом. Початок вийшов не найвдалішим — це те, чого ми хотіли менш за все. Ми намагалися повернути гру під свій контроль. За рахунку 1:0 у нас був шанс відігратися, який ми впустили.

У другому таймі ми були більше схожі на себе, але після другого голу все стало ще складніше. Ми залишалися в грі, загрожували воротам суперників, однак, на жаль, цього було недостатньо для здобуття результату", – розповів Постекоглу.