Довів свою компетенцію: тренеру Тоттенгема запропонували роботу на платформі для дорослих

Тоттенгем продовжує переживати непрості часи, і остання поразка 0:4 від Ліверпуля у півфіналі Кубка лише поглибила кризу.

В АПЛ справи також йдуть не найкращим чином – лише одна перемога в останніх п’яти матчах. Але поки вболівальники лондонського клубу засмучені, одна компанія вирішила перетворити невдачі "шпор" на можливість для жарту.

Платформа для дорослих Erobella, яка спеціалізується на ескорт-послугах, зробила головному тренеру Тоттенгема Ендже Постекоглу несподівану пропозицію.

У своєму офіційному листі компанія звернулася до наставника зі словами підтримки після розгромної поразки, але найцікавіше було далі.

Erobella запропонувала Постекоглу "посаду операційного менеджера", аргументуючи це тим, що він вже довів свою компетентність у сфері, де "хлопці ходять по колу по всій країні". Це, на їхню думку, робить його ідеальним кандидатом для роботи в їхній індустрії.

🚨BREAKING: An Adult Escort Platform have offered Ange Postecoglou an employment position, as they say he is an expert in getting lads F**ked up and down the country 😂 pic.twitter.com/5oGJy4oysU — Erobella (@Erobella) February 7, 2025

Таке звернення викликало хвилю реакцій у соцмережах – одні побачили в цьому оригінальний гумор, інші ж назвали лист знущанням над тренером.

Сам Постекоглу поки що ніяк не прокоментував пропозицію, а фанати Тоттенгема, мабуть, сподіваються, що єдина зміна, яку він зробить найближчим часом – це покращення результатів команди.