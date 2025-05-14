Постекоглу: Я хочу зруйнувати половину стереотипів про Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про своє завдання на чолі клубу напередодні фіналу Ліги Європи.

Думку фахівця наводить TNT Sports.

"Я вважаю, що це чудова можливість – фінал Ліги Європи. Перемога дозволила б нам зруйнувати близько половини стереотипів навколо клубу.



Неважливо, наскільки у вас чудові вболівальники, стадіон або тренувальна база, скільки разів ви посіли друге місце в чемпіонаті доти, доки ви щось не виграєте.



Коли ви виграєте дійсно значущий трофей, то ці питання з'являються наступними, але це вже інший курс розвитку.



Знаєте, всі ці розмови можуть зникнути за одну мить. У нас є шанс подарувати вболівальникам Тоттенгема ту саму мить", – розповів Постекоглу.