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Постекоглу: Я хочу зруйнувати половину стереотипів про Тоттенгем

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 11:06
Постекоглу: Я хочу зруйнувати половину стереотипів про Тоттенгем
Анге Постекоглу
Getty images

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про своє завдання на чолі клубу напередодні фіналу Ліги Європи.

Думку фахівця наводить TNT Sports.

"Я вважаю, що це чудова можливість – фінал Ліги Європи. Перемога дозволила б нам зруйнувати близько половини стереотипів навколо клубу.

Неважливо, наскільки у вас чудові вболівальники, стадіон або тренувальна база, скільки разів ви посіли друге місце в чемпіонаті доти, доки ви щось не виграєте.

Коли ви виграєте дійсно значущий трофей, то ці питання з'являються наступними, але це вже інший курс розвитку.

Знаєте, всі ці розмови можуть зникнути за одну мить. У нас є шанс подарувати вболівальникам Тоттенгема ту саму мить", – розповів Постекоглу.

Зазначимо, що у фіналі на "шпор" очікує протистояння з Манчестер Юнайтед, який у паралельному матчі ще раз розгромив Атлетик.

Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше екснападник лондонців Гаррі Кейн висловився про тягар, який він мав через відсутність командних трофеїв.

Манчестер Юнайтед Тоттенгем Анге Постекоглу Ліга Європи-2024/25

Анге Постекоглу

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