Тоттенгем визначився з майбутнім головного тренера

Керівництво лондонського Тоттенгема вирішило звільнити головного тренера команди Анге Постекоглу після завершення сезону.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, наставник залишить клуб незалежно від результату кампанії в Лізі Європи ("шпори" у півфіналі зустрінуться з норвезьким Буде/Глімт). Це станеться через звільнення, або через припинення співпраці через обопільне розірвання контракту.

На заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілва з Фулгема. Також обговорюється варіант із запрошенням Томаса Франка з Брентфорда.

Напередодні Тоттенгем поступився Ноттінгему та наразі з 37 очками посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.