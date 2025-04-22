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Тоттенгем визначився з майбутнім головного тренера

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 20:21
Тоттенгем визначився з майбутнім головного тренера
Анге Постекоглу
PA/John Walton

Керівництво лондонського Тоттенгема вирішило звільнити головного тренера команди Анге Постекоглу після завершення сезону.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, наставник залишить клуб незалежно від результату кампанії в Лізі Європи ("шпори" у півфіналі зустрінуться з норвезьким Буде/Глімт). Це станеться через звільнення, або через припинення співпраці через обопільне розірвання контракту.

На заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілва з Фулгема. Також обговорюється варіант із запрошенням Томаса Франка з Брентфорда.

Напередодні Тоттенгем поступився Ноттінгему та наразі з 37 очками посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Анге Постекоглу

Тоттенгем

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