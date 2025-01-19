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Постекоглу – про поразку від Евертона: Жахливий результат

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 18:45
Постекоглу – про поразку від Евертона: Жахливий результат
Анге Постекоглу
Getty images

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку від Евертона в матчі 22 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить BBC.

"Жахливий результат. Ми намагались увійти у гру в першому таймі, але це лише надало Евертону імпульс.

Ми не змогли по-справжньому взяти гру під контроль. Звісно, команда мала деякі моменти, але цього недостатньо. Наразі Тоттенгем має лише 11 футболістів, що добре тренуються та здатні вийти на поле.

Ми не можемо контролювати наші травми, а Евертон скористався нашими проблемами зі складом.

Рішарлісон? Він здійснював вплив на гру, Мікі Мур також добре показав себе", – резюмував Постекоглу.

Після 22 турів Тоттенгем знаходиться на 15 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 24 очки.

Евертон піднявся на 16 стрічку, маючи у своєму активі 20 залікових балів.

Зазначимо, що в паралельному матчі Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки та встановив цим ганебний клубний рекорд.

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