Евертон з Миколенком здолав Тоттенгем, Ноттінгем наздогнав Арсенал в турнірній таблиці АПЛ

Сьогодні, 19 січня, відбулися чергові матчі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, головною сенсацією ігрового дня стала впевнена перемога Евертона над Тоттенгемом. "Іриски" тричі розписалися у воротах суперника. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин, результативними діями не відзначився.

Також головний аутсайдер сезону Саутгемптон відправився в гості до головної сенсації першості Ноттінгема Форреста. Поєдинок завершився прогнозованою поразкою перших. А Ноттінгем набрав уже 44 бали та наздогнав у турнірній таблиці Арсенал Олександра Зінченка, команди ділять друге місце.

Манчестер Юнайтед знову зазнав поразки. Цього разу команду Рубена Аморіма обіграв Брайтон. МЮ посідає 13 місце в турнірній таблиці, команда ближче до зони вильоту (10 очок), ніж до єврокубкового сьомого місця (11 балів).

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

22 тур, 19 січня

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Мінте, 1:1 – 23 Фернандеш, 1:2 – 60 Мітома, 1:3 – 76 Рюттер

Евертон – Тоттенгем 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 13 Калверт-Льюїн, 2:0 – 30 Ндіає, 3:0 – 45+7 Грей (а.г.), 3:1 – 77 Кулусевскі, 3:2 – 90+2 Рішарлісон

Ноттінгем – Саутгемптон 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Андерсон, 2:0 – 28 Хадсон-Одой, 3:0 – 41 Вуд, 3:1 – 60 Беднарек, 3:2 – 90+1 Онуачу

Закриватиме ігровий день зустріч між Іпсвічем та Манчестер Сіті.

18:30 Іпсвіч – Манчестер Сіті

Нагадаємо, вчора, 18 січня, Борнмут Забарного розгромив Ньюкасл (4:1). З іншими результатами можна ознайомитися ТУТ.