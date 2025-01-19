Манчестер Юнайтед вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом сезону

Манчестер Юнайтед програв Брайтону в матчі 22 туру АПЛ та встановив черговий ганебний рекорд.

Про це повідомляє BBC.

"Манкуніанці" зазнали шести поразок у 12 домашніх матчах сезону-2024/25, що є рекордним показником для команди.

Востаннє команда програвала таку кількість поєдинків на "Олд Траффорд" в сезоні-1893/94.

Після 22 туру МЮ знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 26 очок.

Поразка від Брайтона стала десятою загалом у поточній кампанії.

Окрім того, підопічні Аморіма вперше за 35 років зустрічали Різдво в нижній частині турнірної таблиці.