Манчестер Юнайтед вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом сезону
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед програв Брайтону в матчі 22 туру АПЛ та встановив черговий ганебний рекорд.
Про це повідомляє BBC.
"Манкуніанці" зазнали шести поразок у 12 домашніх матчах сезону-2024/25, що є рекордним показником для команди.
Востаннє команда програвала таку кількість поєдинків на "Олд Траффорд" в сезоні-1893/94.
Після 22 туру МЮ знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 26 очок.
Поразка від Брайтона стала десятою загалом у поточній кампанії.
Окрім того, підопічні Аморіма вперше за 35 років зустрічали Різдво в нижній частині турнірної таблиці.