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Манчестер Юнайтед вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом сезону

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 18:30
Манчестер Юнайтед вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом сезону
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед програв Брайтону в матчі 22 туру АПЛ та встановив черговий ганебний рекорд.

Про це повідомляє BBC.

"Манкуніанці" зазнали шести поразок у 12 домашніх матчах сезону-2024/25, що є рекордним показником для команди.

Востаннє команда програвала таку кількість поєдинків на "Олд Траффорд" в сезоні-1893/94.

Після 22 туру МЮ знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 26 очок.

Поразка від Брайтона стала десятою загалом у поточній кампанії.

Окрім того, підопічні Аморіма вперше за 35 років зустрічали Різдво в нижній частині турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед

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