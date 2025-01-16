Постекоглу – про матч з Арсеналом: Тоттенгем зіграв неприйнятно
Анге Постекоглу
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Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку в матчі з Арсеналом в дербі.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Ми були недостатньо добрими, особливо у першому таймі. Грали занадто пасивно та дозволили Арсеналу взяти гру під свій контроль.
Звісно я розчарований тим, як ми працювали без м'яча. Перші 45 хвилин ми дозволяли їм робити на полі взагалі все – це неприйнятно.
Кутовий? Я не хочу обговорювати арбітрів. Такі зараз справи в чемпіонаті", – розповів Постекоглу.
Після 21 туру Арсенал розмістився на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 43 очки.
"Шпори" займають 13 стрічку, набравши 24 залікові бали.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.