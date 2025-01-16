Постекоглу – про матч з Арсеналом: Тоттенгем зіграв неприйнятно

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку в матчі з Арсеналом в дербі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми були недостатньо добрими, особливо у першому таймі. Грали занадто пасивно та дозволили Арсеналу взяти гру під свій контроль.

Звісно я розчарований тим, як ми працювали без м'яча. Перші 45 хвилин ми дозволяли їм робити на полі взагалі все – це неприйнятно.

Кутовий? Я не хочу обговорювати арбітрів. Такі зараз справи в чемпіонаті", – розповів Постекоглу.