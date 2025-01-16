Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Постекоглу – про матч з Арсеналом: Тоттенгем зіграв неприйнятно

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 07:33
Постекоглу – про матч з Арсеналом: Тоттенгем зіграв неприйнятно
Анге Постекоглу
Getty images

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку в матчі з Арсеналом в дербі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми були недостатньо добрими, особливо у першому таймі. Грали занадто пасивно та дозволили Арсеналу взяти гру під свій контроль.

Звісно я розчарований тим, як ми працювали без м'яча. Перші 45 хвилин ми дозволяли їм робити на полі взагалі все – це неприйнятно.

Кутовий? Я не хочу обговорювати арбітрів. Такі зараз справи в чемпіонаті", – розповів Постекоглу.

Після 21 туру Арсенал розмістився на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 43 очки.

"Шпори" займають 13 стрічку, набравши 24 залікові бали.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Арсенал Лондон Анге Постекоглу

Анге Постекоглу

Нічого страшного: Постекоглу розповів про стан здоров'я Бентанкура
Не пощастило: Постекоглу прокоментував неотриману червону картку Бергвалля в матчі з Ліверпулем
Постекоглу: Навіть такий Салах страждав би у Тоттенгемі
Тренер англійського клубу, в який сватають Забарного, заявив про потребу в зимових трансферах
Постекоглу – про слова Слота: Я не євангеліст, а просто неслухняний маленький хлопчик

Останні новини