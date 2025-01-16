З першої хвилини ми грали дуже інтенсивно: Артета – про перемогу над Тоттенгемом

Наставник лондонського Арсенала висловився про перемогу над Тоттенгемом (2:1) у матчі 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Він вважає, що його команда з перших хвилин почала діяти активно, що і дозволило здобути важливі три очки.

Слова іспанського тренера цитує BBC.

"Сьогодні ми показали визначну гру. З першої хвилини ми грали дуже інтенсивно, ми грали з метою засмутити суперника. Ми створили неймовірну атмосферу.

Ми знаємо, наскільки важливою є ця гра. Це подарунок, яким ми можемо порадувати вболівальників. Настрій, з яким ми грали, не шкодуючи себе, був феноменальним. Три дні тому ми відіграли 120 хвилин.

Коли є можливість скоротити відставання від лідера, потрібно нею користуватися. Ми дуже стабільно граємо у Прем'єр-лізі. Завтра треба відновитися, а в суботу чекає гра з Астон Віллою", – сказав Артета.