Не пощастило: Постекоглу прокоментував неотриману червону картку Бергвалля в матчі з Ліверпулем

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про скандальний епізод в матчі Кубку ліги проти Ліверпуля, за підсумками якого автор переможного голу Лукас Бергвалль мав всі шанси отримати червону картку.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Яке чудове питання! Ні, нам не пощастило. Фол не фіксується у випадку, якщо суперник володіє м'ячем. Відкладена картка не видається у тому випадку, якщо підкат не був цинічним.

Я поспілкувався з арбітрами після матчу. Вони саме так пояснили своє рішення. Для мене все зрозуміло", – заявив Постекоглу.