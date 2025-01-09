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Не пощастило: Постекоглу прокоментував неотриману червону картку Бергвалля в матчі з Ліверпулем

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 15:21
Не пощастило: Постекоглу прокоментував неотриману червону картку Бергвалля в матчі з Ліверпулем
Лукас Бергвалль
Talksport

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про скандальний епізод в матчі Кубку ліги проти Ліверпуля, за підсумками якого автор переможного голу Лукас Бергвалль мав всі шанси отримати червону картку.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Яке чудове питання! Ні, нам не пощастило. Фол не фіксується у випадку, якщо суперник володіє м'ячем. Відкладена картка не видається у тому випадку, якщо підкат не був цинічним.

Я поспілкувався з арбітрами після матчу. Вони саме так пояснили своє рішення. Для мене все зрозуміло", – заявив Постекоглу.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться шостого лютого.

Раніше рішення арбітра прокоментував захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

Ліверпуль Тоттенгем Анге Постекоглу

Анге Постекоглу

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