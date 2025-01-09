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Тоттенгем завдяки голу 18-річного Бергвалля здолав Ліверпуль у півфіналі Кубка ліги

Олександр Булава — 9 січня 2025, 00:11
Тоттенгем завдяки голу 18-річного Бергвалля здолав Ліверпуль у півфіналі Кубка ліги
x.com/SpursOfficial

Лондонський Тоттенгем у домашньому матчі обіграв Ліверпуль у першому поєдинку 1/2 фіналу Кубку англійської ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Гол в активі 18-річного шведського півзахисника Лукаса Бергвалля.

Зазначимо, що у першому таймі травмувався хавбек Тоттенгема Родріго Бентанкур. Гравець без жодного контакту впав після подачі кутового. Йому тривалий час надавали допомогу, після чого забрали на ношах.

Згодом у клубі повідомили, що Родріго при свідомості направили у лікарню для подальшого огляду.

Кубок англійської ліги
1/2 фіналу, 8 січня
Перший матч

Тоттенгем (Лондон) – Ліверпуль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 86 Бергвалль

Матч-відповідь відбудеться 6 лютого.

Напередодні Арсенал несподівано вдома поступився Ньюкаслу.

Англія, Кубок Ліги Ліверпуль Тоттенгем

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