Тоттенгем завдяки голу 18-річного Бергвалля здолав Ліверпуль у півфіналі Кубка ліги
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Лондонський Тоттенгем у домашньому матчі обіграв Ліверпуль у першому поєдинку 1/2 фіналу Кубку англійської ліги.
Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Гол в активі 18-річного шведського півзахисника Лукаса Бергвалля.
Зазначимо, що у першому таймі травмувався хавбек Тоттенгема Родріго Бентанкур. Гравець без жодного контакту впав після подачі кутового. Йому тривалий час надавали допомогу, після чого забрали на ношах.
Згодом у клубі повідомили, що Родріго при свідомості направили у лікарню для подальшого огляду.
Кубок англійської ліги
1/2 фіналу, 8 січня
Перший матч
Тоттенгем (Лондон) – Ліверпуль 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 86 Бергвалль
Матч-відповідь відбудеться 6 лютого.
Напередодні Арсенал несподівано вдома поступився Ньюкаслу.