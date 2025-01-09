Ван Дейк обурився діями арбітра в матчі з Тоттенгемом

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк залишився незадоволений діями арбітра в матчі проти Тоттенгема, який команда програла з рахунком 0:1.

Слова нідерландського футболіста наводить ESPN.

"Було очевидно, що Бергвалль має отримати червону картку. Усе було просто, а за хвилину він забиває переможний гол.



Рефері, на мою думку, помилився. Там є бокові арбітри, є ВАР... Я не кажу, що це пряма причина поразки, але це дуже важливий для гри момент", – розповів ван Дейк.