Гендиректор Манчестер Юнайтед: В ідеалі ми виграємо АПЛ в наступному сезоні

Генеральний директор англійського Манчестер Юнайтед Омар Беррада заявив, що клуб може виграти Англійську Прем'єр-лігу протягом наступних двох сезонів та наголосив, що інвестиції у команду продовжуються.

Його слова передає Sky Sports.

"В ідеалі ми зробимо це в наступному сезоні, а якщо ні, то в позанаступному. Гадаю, у нас все гаразд. Цього сезону ми досягли значного прогресу на полі, і ми будемо й надалі розвивати ці успіхи.

Ми продовжимо інвестувати в різні сфери діяльності клубу. Є й інші цілі поза полем, яких ми також хотіли б досягти. Одна з них – забезпечити фінансову стабільність та впровадити комерційні інновації в клубі".

Зауважимо, що "червоні дияволи" із 71 заліковим балом закінчили сезон-25/26, посівши третє місце у турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. У Кубку Англії манчестерський клуб вилетів в 1/32 фіналу, програвши Брайтону (1:2).

На цій же стадії "манкуніанці" покинули Кубок футбольної ліги, поступившись у серії пенальті клубу Другої ліги Англії Грімсбі. Наступну кампанію МЮ розпочне з матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що напередодні 40-річний голкіпер Манчестер Юнайтед Том Гітон підписав нову угоду з англійським колективом.