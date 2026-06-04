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Ноттінгем оцінив свого лідера у понад 100 млн фунтів

Олександр Булава — 4 червня 2026, 21:01
Ноттінгем оцінив свого лідера у понад 100 млн фунтів
Елліот Андерсон
Getty Images

Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Сіті запропонував футболісту вигідний контракт і надіслав офіційну пропозицію Ноттінгем Форест, однак вона була відхилена.

Зазначається, що "лісники" вимагають за Андерсона понад 100 мільйонів фунтів.

Також серйозний інтерес до гравця виявляє Манчестер Юнайтед.

Англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла за понад 40 млн євро. Його контракт чинний до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця аж у 75 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50-ти іграх. За спиною Елліота також є 7 поєдинків за збірну Англії (без результативних дій).

Відзначимо, що півзахисник Ноттінгем потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026.

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