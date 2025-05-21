Постекоглу: У фіналі минулі перемоги над Манчестер Юнайтед не мають значення

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу поділився думками напередодні фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед та оцінив шанси команди на тлі трьох перемог в сезоні над "дияволами".

Коментар фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Це фінал, тож попередні перемоги над МЮ не мають значення. Моє завдання полягає у тому, щоб підготувати футболістів. Зробити так, щоб вони зіграли на максимумі своїх можливостей. Це був дійсно неймовірний шлях. Я народився у Греції, мій батько зробив усе, щоб я пам'ятав своє коріння. Він привіз любов до футболу в Австралію, де я виріс", – розповів Постекоглу.

Окрім того, наставник висловився про лідерів команди Соні та Рішарлісоні.

"Сон Хин Мін дуже багато працював, щоб повернутись на поле. Ми маємо зробити все можливе, щоб він виграв трофей, на який заслуговує. Щодо Рішарлісона, то він мав певні проблеми із травмами, але зараз перебуває у чудовій формі. Щоразу, коли він грає, він викладається на 110 відсотків", – резюмував австралієць.

Фінальний матч Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 травня о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що протягом сезону команди двічі зустрічались в межах чемпіонату Англії та одного разу в Кубку ліги – тричі перемогу святкували саме "шпори" (1:0, 4:3, 3:0).

Напередодні команди зіграли свої матчі 37 туру АПЛ, які вони синхронно програли.