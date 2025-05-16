Тоттенгем програв уже 21 матч в АПЛ: цього разу "шпор" здолала Астон Вілла

Сьогодні, 16 травня, відбуваються матчі 37 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

У першій грі фіналіст цьогорічної Ліги Європи Тоттенгем продовжує ганебну ходу в чемпіонаті. "Шпори" програли Астон Віллі з рахунком 2:0. Це вже 21 поразка підопічних Анге Постекоглу. Нижче за Тоттенгем у турнірній таблиці лише ті клуби, що вже вилетіли в Чемпіоншип.

Також наразі триває гра між Челсі та Манчестер Юнайтед, у якій після першого тайму рахунок 0:0.

Чемпіонат Англії – АПЛ

37 тур, 16 травня

Астон Вілла – Тоттенгем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Конса, 2:0 – 73 Камара

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Тоттенгем зіграє проти Манчестер Юнайтед. Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У півфіналі ЛЄ Тоттенгем розібрався з Буде/Глімтом, а Манчестер Юнайтед у паралельному матчі розгромив Атлетик з Більбао.