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Пощастило, що було вилучення, – Вернидуб прокоментував перемогу Кривбаса над Зорею

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 18:25
Пощастило, що було вилучення, – Вернидуб прокоментував перемогу Кривбаса над Зорею
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб висловився про перемогу команди над Зорею в матчі 25 туру УПЛ та оцінив вилучення Башича у складі луганців.

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ на післяматчевій пресконференції.

"Гадаю, футбол всім сподобався із перших хвилин. Ми виграли 3:0, хоча нам дещо пощастило, що вилучили гравця. Але, якщо там підкликали ВАР, то воно було сто відсотків.

Нам це полегшило роботу у другому таймі, але ми по грі були краще. Більше ударів завдавали, забивали.

Нарешті ми перервали свою чорну смугу і це найголовніше. Психологічно хлопці почнуть вірити в себе і рухатись далі", – розповів Вернидуб.

За підсумками зустрічі Зоря розмістилась на восьмому місці, набравши 32 залікові бали, а Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки – 6 позиція та 38 очок.

Раніше підсумки матчу підбив наставник луганського клубу Младен Бартулович.

Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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