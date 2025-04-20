Пощастило, що було вилучення, – Вернидуб прокоментував перемогу Кривбаса над Зорею
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб висловився про перемогу команди над Зорею в матчі 25 туру УПЛ та оцінив вилучення Башича у складі луганців.
Фахівець поспілкувався зі ЗМІ на післяматчевій пресконференції.
"Гадаю, футбол всім сподобався із перших хвилин. Ми виграли 3:0, хоча нам дещо пощастило, що вилучили гравця. Але, якщо там підкликали ВАР, то воно було сто відсотків.
Нам це полегшило роботу у другому таймі, але ми по грі були краще. Більше ударів завдавали, забивали.
Нарешті ми перервали свою чорну смугу і це найголовніше. Психологічно хлопці почнуть вірити в себе і рухатись далі", – розповів Вернидуб.
За підсумками зустрічі Зоря розмістилась на восьмому місці, набравши 32 залікові бали, а Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки – 6 позиція та 38 очок.
Раніше підсумки матчу підбив наставник луганського клубу Младен Бартулович.