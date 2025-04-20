Під час першого голу було порушення, – Бартулович оцінив поразку Зорі від Кривбаса

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович висловився про поразку команди від Кривбаса в матчі 25 туру УПЛ та прокоментував дії арбітра під час першого голу.

Слова фахівця наводить пресслужба "чорно-білих".

"По-перше: всіх вітаю зі святом. Христос Воскрес! Важко щось казати по грі. На мою думку, перший мʼяч, коли забивав Кривбас, було порушення проти Джордана, Башича. Робили блок гравцям. Арбітр ВАР та головний – нічого не бачать. Зараховують гол. Гаразд. Йдемо далі. 39-та хвилина. Вже заграли епізод. Повертаються назад, переграли – червона картка. Все, гру зроблено. Далі вже було важко.

Кожен другий тур в нас червоні картки. В першому колі не було таких карток, а в другому… Невже ми почали так жорстко грати? Не бачу цього та не розумію. Важко вирішувати якісь завдання, коли кожен другий матч є якась суддівська помилка", – заявив Бартулович.

Окрім того, хорват коротко висловився про ігри в Кривому Розі, які у цьому сезоні затягувались через чисельні повітряні тривоги.

" Сьогодні добре, що зіграти без тривог. Я завжди радий повертатися до Кривого Рогу, тому якщо є можливість грати тут, то треба грати". – резюмував наставник луганців.

За підсумками зустрічі Зоря розмістилась на восьмому місці, набравши 32 залікові бали, а Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки – 6 позиція та 38 очок.

Напередодні "чорно-білі" оголосили про продовження контракту зі своїм півзахисником.