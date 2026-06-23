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Португалія та Узбекистан назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі K

Олексій Мурзак — 23 червня 2026, 19:05
Португалія та Узбекистан назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі K
FIFA

У вівторок, 23 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи K, к якому між собою зіграють збірні Португалії та Узбекистану.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке розпочнеться о 20:00 за київським часом.

В Україні зустріч наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

  • Португалія: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Діаш, Невеш, Вітінья, Фелікс, Фернандеш, Нету, Роналду.
  • Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Карімов, Абдуллаєв, Ганієв, Шукуров, Насруллаєв, Файзуллаєв, Хамробеков, Шомуродов.

Як відомо, у першому турі португальці зіграли внічию із ДР Конго з рахунком 1:1. Узбекистан програв колумбійцям (1:3).

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