Португалія та Узбекистан назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі K
FIFA
У вівторок, 23 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи K, к якому між собою зіграють збірні Португалії та Узбекистану.
Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке розпочнеться о 20:00 за київським часом.
В Україні зустріч наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
- Португалія: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Діаш, Невеш, Вітінья, Фелікс, Фернандеш, Нету, Роналду.
- Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Карімов, Абдуллаєв, Ганієв, Шукуров, Насруллаєв, Файзуллаєв, Хамробеков, Шомуродов.
Як відомо, у першому турі португальці зіграли внічию із ДР Конго з рахунком 1:1. Узбекистан програв колумбійцям (1:3).